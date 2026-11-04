Ova vrsta soli mogla bi da spreči 3 miliona smrtnih slučajeva od srca i šloga

Upotreba soli obogaćene kalijumom u ishrani mogla bi da spreči gotovo tri miliona smrtnih slučajeva od srčanih bolesti i moždanog udara. Takođe, moglo bi se sprečiti i 10 miliona novih slučajeva kardiovaskularnih i bubrežnih bolesti širom sveta svake godine. To su pokazali rezultati najnovijeg istraživanja koje su sproveli australijski naučnici, a koji su danas objavljeni.

Studija, koju su sproveli istraživači Instituta Džordž za globalno zdravlje u Australiji, obuhvatila je 193 zemlje, preneo je Juronjuz.

Prelazak na so obogaćenu kalijumom na globalnom nivou mogao bi svake godine da spreči 2,96 miliona smrtnih slučajeva. Takođe i 10,17 miliona novih slučajeva kardiovaskularnih i hroničnih bubrežnih bolesti.

“Poznato je da prekomeran unos natrijuma i nedovoljan unos kalijuma uzrokuju visok krvni pritisak. Koji je jedan od glavnih faktora rizika za životno ugrožavajuća stanja, kao što su moždani udar, srčani udar i bolesti bubrega”, rekao je Brus Nil, viši profesor Instituta Džordž za globalno zdravlje.

Nil je naveo da se prelaskom na so obogaćenu kalijumom istovremeno rešavaju oba ova problema u ishrani, što donosi značajne zdravstvene koristi.

Alternativa, koja može da se nađe u pojedinim prodavnicama i na internetu, proizvodi se na taj način što se deo natrijum-hlorida u običnoj kuhinjskoj soli zamenjuje kalijum-hloridom.

Visok krvni pritisak predstavlja jedan od glavnih faktora rizika za moždani udar, srčani udar i bolesti bubrega.

Prema podacima SZO, oko jedna od tri odrasle osobe starosti od 30 do 79 godina širom sveta, odnosno približno 1,4 milijarde ljudi, ima hipertenziju.

Zajecaronline/Tanjug/N. S.

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