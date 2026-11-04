Ova vrsta soli mogla bi da spreči 3 miliona smrtnih slučajeva od srca i šloga
Upotreba soli obogaćene kalijumom u ishrani mogla bi da spreči gotovo tri miliona smrtnih slučajeva od srčanih bolesti i moždanog udara. Takođe, moglo bi se sprečiti i 10 miliona novih slučajeva kardiovaskularnih i bubrežnih bolesti širom sveta svake godine. To su pokazali rezultati najnovijeg istraživanja koje su sproveli australijski naučnici, a koji su danas objavljeni.
Studija, koju su sproveli istraživači Instituta Džordž za globalno zdravlje u Australiji, obuhvatila je 193 zemlje, preneo je Juronjuz.
Prelazak na so obogaćenu kalijumom na globalnom nivou mogao bi svake godine da spreči 2,96 miliona smrtnih slučajeva. Takođe i 10,17 miliona novih slučajeva kardiovaskularnih i hroničnih bubrežnih bolesti.
“Poznato je da prekomeran unos natrijuma i nedovoljan unos kalijuma uzrokuju visok krvni pritisak. Koji je jedan od glavnih faktora rizika za životno ugrožavajuća stanja, kao što su moždani udar, srčani udar i bolesti bubrega”, rekao je Brus Nil, viši profesor Instituta Džordž za globalno zdravlje.
Nil je naveo da se prelaskom na so obogaćenu kalijumom istovremeno rešavaju oba ova problema u ishrani, što donosi značajne zdravstvene koristi.
Alternativa, koja može da se nađe u pojedinim prodavnicama i na internetu, proizvodi se na taj način što se deo natrijum-hlorida u običnoj kuhinjskoj soli zamenjuje kalijum-hloridom.
Visok krvni pritisak predstavlja jedan od glavnih faktora rizika za moždani udar, srčani udar i bolesti bubrega.
Prema podacima SZO, oko jedna od tri odrasle osobe starosti od 30 do 79 godina širom sveta, odnosno približno 1,4 milijarde ljudi, ima hipertenziju.
Zajecaronline/Tanjug/N. S.
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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!
Legenda narodne muzike Miroslav Ilić još jednom je obradovao brojne poštovaoce svoje muzike i potvrdio da njegova karijera traje istim intenzitetom već decenijama. Vest koja je oduševila publiku jeste najava njegovog solističkog koncerta u Beogradskoj areni, koji se već sada najavljuje kao jedan od najvećih muzičkih događaja godine.
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Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića. Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. Ali i pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.
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