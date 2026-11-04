Rafael Nadal novi član UO Fudbalskog kluba Real Madrid

Upravni odbor Fudbalskog kluba Real Madrid doneo je odluku da za svog novog člana imenuje nekadašnjeg tenisera Rafaela Nadala.

Nadal je jedna je od najvećih legendi u istoriji sporta i jedan od najcenjenijih i najprepoznatljivijih španskih sportista na svetu.

On je od ranije bio počasni član Real Madrida.

Klub je istakao da njegovo imenovanje u UO predstavlja veliku čast za sve navijače.

Rafael Nadal novi član UO Fudbalskog kluba Real Madrid

“Istinska ikona španskog i svetskog sporta”, kako po sportskim dostignućima, tako i po ljudskim kvalitetima, doprineće mnogo klubu.

Izgradio je legendarnu sportsku karijeru.

On predstavlja mnogo više od samih uspeha: njegov talenat, stalna težnja ka usavršavanju, sposobnost na odricanje, takmičarski duh, skromnost, poštovanje prema rivalima i saigračima.

Real je dodao da Nadalove vrednosti čine suštinu identiteta madridskog kluba i da ih je kao teniser oličavao i zastupao tokom cele svoje sportske karijere, postavši inspiracija za milione ljudi širom sveta. Nadal je tokom teniske karijere osvojio 92 titule, od toga 22 grend slem trofeja, kao i dve zlatne medalje na Olimpijskim igrama 2008. i 2016. godine.

Zaječaronline/Tanjug/M.M.

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