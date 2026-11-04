„Ozvučeni su nam stanovi, automobili i prostorije redakcije“: Vesna Mališić o prisluškivanju novinara Radara od strane BIA

Vesna Mališić o prisluškivanju novinara Radara od strane BIA

Glavna i odgovorna urednica nedeljnika Radar Vesna Mališić izjavila je za Danas da su ona i još dvoje novinara bili pod merama tajnog nadzora BIA od juna do 3. novembra 2026. godine. Prema njenim rečima, ozvučeni su im stanovi, automobili i prostorije redakcije.

Mališić je navela da su saznali da su na merama bili Milan Radonjić, Sandra Petrušić i ona, zahvaljujući dokumentu i naredbi do kojih je došao novinar Vuk Cvijić. Istakla je da je redakcija bila u fokusu zbog istraživačkih tema. Pre svega rada Milana Radonjića, Vuka Cvijića, Milana Ćulibrka i ostalih kolega.

„Bilo nam je najvažnije da sačuvamo svoje izvore, mislim da smo u tome uspeli, jer nismo naivni“, rekla je Mališić. Dodala je da ovakvi režimi počivaju na mreži prisluškivanja i nadzora, te da je jasna veza između službi, pojedinih televizija i kompromitovanja ljudi.

Urednica je objasnila da su u redakciji imali pravilo da o delikatnim stvarima ne razgovaraju u prostorijama, da ne nose telefone i da se sklanjaju na sigurnija mesta. „Strašno je da je jedna zemlja došla u situaciju da novinari moraju da razvijaju posebne strategije kako bi mogli slobodno da razgovaraju“, naglasila je.

Mališić smatra da je prisluškivana jer svakodnevno komunicira sa istraživačkim novinarima. Sa Vukom Cvijićem i Milanom Radonjićem bila je u redovnom kontaktu. Izrazila je žaljenje što 2000. godine nije urađeno ono što je uradila Češka – otvaranje dokumentacije tajnih službi i reforma sistema.

Vesna Mališić o prisluškivanju novinara Radara od strane BIA

U aktuelnom broju Radara objavljuju se tekstovi o prisluškivanju, potkrepljeni dokumentima. Kako je navela, imaju dokumenta o prisluškivanju studenata. Još jednog tužioca i sada ljudi iz Radara, što pokazuje razmere nadzora.

Prema dokumentaciji, prisluškivanje je počelo u junu, u periodu kada su pisali o slanju kriminalaca avionom u Tivat na samit o Zapadnom Balkanu. Kao i u broju u kojem je Vuk Cvijić objavio dokumenta o dešavanjima na Senjaku, u restoranu „27“. Naredba je doneta 26. ili 27. juna, a mere su obustavljene 3. novembra.

Kako piše Radar, direktor BIA Vladimir Orlić uputio je zahtev za primenu mera tajnog nadzora protiv Vesne Mališić, Sandre Petrušić i Milana Radonjića Višem sudu u Beogradu. Koji je mere prvi put odobrio 12. juna 2026. U merama je bilo predviđeno snimanje komunikacija u prostorijama, uključujući „poslovne prostorije na prvom spratu poslovne zgrade na adresi Terazije 5 u Beogradu“. Adresi redakcije Radara. Na taj način su prisluškivane komunikacije svih urednika i novinara.

izvor:Nova

Zajecaronline/J.V.

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