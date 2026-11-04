Ko je poslao Kričkove ljude da čuvaju Dolovac? Vrhovna javna tužiteljka zatražila hitno izjašnjenje direktora policije

Ko je poslao Kričkove ljude da čuvaju Dolovac?

Primećeno je pojačano prisustvo pripadnika Jedinice za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata (JZO), uključujući i pojedince iz komandnog kadra, u blizini vrhovne javne tužiteljke Zagorke Dolovac tokom njenog jučerašnjeg boravka u Novom Sadu. Prema informacijama Nova.rs, pojačano obezbeđenje iznenadilo je i vrhovnu tužiteljku. Zbog toga je od direktora policije zatraženo hitno izjašnjenje, saznaje naš portal od pouzdanog izvora iz Vrhovnog javnog tužilaštva.

Prema rečima izvora portala Nova.rs, prisustvo pripadnika JZO nije bilo prethodno najavljeno, niti je dato obrazloženje o razlozima njihovog angažovanja ili proceni da je došlo do pogoršanja bezbednosne situacije vrhovne javne tužiteljke.

Ko je poslao Kričkove ljude da čuvaju Dolovac?

Reč je o pripadniku Jedinice za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata, kojom je do kraja prošle godine rukovodio suspendovani načelnik UKP Marko Kričak.

Interesantno je da je pojačano obezbeđenje Dolovac uvedeno samo nekoliko dana od hapšenja Krička. Najavljenje istrage protiv pripadnika JZO zbog zlostavljanja studenata. Možda najčudnije u svemu je i to što ni sama vrhovna tužiteljka nije bila obaveštena o ovome.

– Simptomatično je da se ovo dogodilo dan nakon izdavanja obaveznog uputstva Vrhovnog javnog tužilaštva za donošenje naredbe o sprovođenju istrage protiv pripadnika JZO. Zbog sumnje da su fizički i psihički zlostavljali više mladih osoba tokom protesta – navodi izvor.

Od direktora policije Dragana Vasiljevića zatraženo je da se hitno izjasni o razlozima ovakvog postupanja pripadnika JZO. Kao i da dostavi predlog za promenu načina obezbeđenja Zagorke Dolovac.

Prema rečima izvora Nova.rs, Vrhovno javno tužilaštvo će ubuduće obaveštavati javnost o svim bitnim okolnostima koje se odnose na eventualne pritiske i bezbednosnu ugroženost javnih tužilaca u toj instituciji, kao i drugih nosilaca javnotužilačke funkcije u Srbiji.

Kako smo saznali od izvora bliskih tužilaštvu, Dolovac je i ovog jutra dočekao određen broj pripadnika JZO, bliskih Marku Kričku ispred Vrhovnog javnog tužilaštava – kao povod navedene su bezbednosne mere.

Zaječaronline/Serbian Times/Nova.rs/M.M.

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