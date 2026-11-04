Policija upala u ćeliju Marka Krička u Centralnom zatvoru: Traži se mobilni telefon

Policijski službenici ušli su danas, po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, u prostorije Okružnog zatvora, gde vrše pretres ćelije načelinika Uprave kriminalističke policije Marka Krička zbog sumnje da ima mobilni telefon, saznaje Tanjug.

Policija upala u ćeliju Marka Krička u Centralnom zatvoru: Traži se mobilni telefon

Policijskim službenicima Službe za suzbijanje korupcije, kako saznaje Tanjug, ovaj nalog je dat po prijemu anonimne dojave da Kričak ima mobilni u CZ-u, što je pritvorenicima zabranjeno.

Kričku je u ponedeljak određen pritvor zbog sumnje da je opstruisao istragu u slučaju “Senjak” i zlostavljao jednog osumnjičenog.

Zajecaronline/Tanjug/N. S.

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