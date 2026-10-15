Uručeni ugovori o radu za 100 najboljih diplomaca medicine i 380 najboljih tehničara

U okviru “Programa zapošljavanja najuspešnijih diplomaca medicinskih fakulteta i srednjih medicinskih škola”, 100 najuspešnijih diplomaca medicinskih fakulteta u Srbiji, kao i 380 najboljih sestara i tehničara srednjih medicinskih škola, dobili su ugovore o zaposlenju u nekoj od zdravstvenih ustanova, kao i priliku za stručno usavršavanje, kroz besplatnu specijalizaciju i doktorske studije.

Ugovore je tokom svečanosti u Palati Srbija uručio ministar zdravlja u tehničkom mandatu Zlatibor Lončar koji je istakao da je Ministarstvo zdravlja pokrenulo ovaj program 2018. godine zahvaljujući odgovornoj politici koja je prepoznala važnost zdravstva.

Naglasio je da je država uručenjem ugovora želela da pošalje poruku da će o zdravlju građana Srbije brinuti najbolji lekari. Ali i da Srbija prepoznaje trud i rad onih koji ga postignu tokom svog školovanja. Dodao je da je uveren da su oni koji su danas dobili ugovore navikli da uče.Takođe, i da im zato neće biti teško da nastave sa usavršavanjem.

Uroš Anđelić sa Medicinskog fakulteta u Beogradu je tokom studija imao prosečnu ocenu 10,00. I nakon ceremonije uručenja ugovora je rekao da planira da nakon specijalizacije postane opšti hirurg.

Program zapošljavanja najuspešnijih diplomaca medicinskih fakulteta u Srbiji je državna inicijativa koju je pokrenulo Ministarstvo zdravlja 2018. godine. Sa ciljem da se najboljim mladim lekarima i medicinskom osoblju obezbedi siguran posao, besplatna specijalizacija i akademsko usavršavanje.

Zajecaronline/Tanjug/N.S.

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