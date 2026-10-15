Pet godina od smrti Marka Živića: Bivša supruga objavila emotivnu poruku, ove reči slamaju srce

Prošlo je pet godina otkako nas je napustio glumac Marko Živić, umetnik koji je svojim talentom, harizmom i energijom ostavio dubok trag u domaćem pozorištu i na televiziji.

Na godišnjicu njegove smrti, od njega se oprostila i njegova bivša supruga, voditeljka Nataša Pavlović, koja je na svom Instagram profilu objavila fotografiju pokojnog glumca uz emotivnu poruku.

Nataša je uz fotografiju Marka Živića podelila reči koje podsećaju na njegovu ljubav prema glumi i trag koji je ostavio iza sebe.

“Pet godina… Mala noćna scena Kruševačkog pozorišta sada nosi tvoje ime, Marko Živić. Da zauvek budeš na sceni. Da tvoj duh i tvoja energija nastave da žive tamo gde si ih tako nesebično delio sa svima”, napisala je Nataša.

Marko Živić bio je poznat po svom glumačkom talentu, neposrednosti i posebnoj energiji kojom je osvajao publiku. Tokom karijere ostvario je brojne uloge u pozorištu i na televiziji. Kolege i gledaoci pamte ga po njegovoj harizmi i posvećenosti poslu.

Njegova smrt ostavila je prazninu među porodicom, prijateljima, kolegama i poštovaocima njegovog rada. Pet godina kasnije, uspomena na Marka Živića i dalje živi kroz njegove uloge, pozorišne scene i emotivne poruke onih koji ga nisu zaboravili.

Zajecaronline/Hypetv.rs/N.S.

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