Pregledi i intervencije u ZC Zaječar: U Urgentnom prijemu obavljeno 44 pregleda

Tokom proteklog dana, odnosno u sredu, 14. oktobra, u Urgentnom prijemu Zdravstvenog centra Zaječar obavljeno je 44 pregleda.

Ekipa Hitne pomoći intervenisala je ukupno 21 put, od toga je 12 intervencija bilo u službi, dok je 9 puta ekipa izlazila na teren.

U Dečjem dispanzeru pregledano je 146 školske dece i 83 predškolske dece. Dok je na Pedijatriji tokom dežurstva obavljeno 23 pregleda.

Pacijenti su se najčešće javljali zbog respiratornih i gastrointestinalnih infekcija kao i problema sa pritiskom i hroničnim bolestima.



U zaječarskom porodilištu nije rođeno nijedno dete.

Zajecaronline/N.S.

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