Ugašen požar na Suvoj planini posle mesec i po dana, teški uslovi otežavali gašenje

Ugašen požar na Suvoj planini

Pripadnici Sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova ugasili su požar koji je 4. septembra izbio na Suvoj planini. Prilikom gašenja nije bilo stradalih niti je izgoreo ijedan objekat, izjavio je danas ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu Ivica Dačić.

On je rekao da su vatrogasci – spasioci, uz pomoć pripadnika dobrovoljnih vatrogasnih društava i ostalih angažovanih snaga, uspeli da ugase požar koji je planuo pre skoro mesec i po dana. Kao i da je zbog nepristupačnosti terena i izuzetno teških uslova, gašenje požara bilo otežano.

“Pripadnici Sektora za vanredne situacije, pravovremenom reakcijom, uspeli su prvo da lokalizuju vatrenu stihiju. Zatim i da je ugase. Na ovoj intervenciji učestvovali su vatrogasci – spasioci iz Niša, Pirota, Gadžinog Hana, Doljevca i Zaječara. Pomoć su imali od pripadnika dobrovoljnih vatrogasnih društava ‘Konstantin’ i ‘Stevan Sinđelić’, kolega iz Civilne zaštite, zaposlenih u Javnom preduzeću ‘Srbijašume’, članova Srpsko – ruskog humanitarnog centra. Članova lokalnih planinarskih društava i moto klubova, zaposlenih u lokalnim samoupravama i javnim preduzećima, ali i građana”, rekao je Dačić.

Ugašen požar na Suvoj planini

Prema njegovim rečima, tokom trajanja ove intervencije, ukupno je bilo angažovano 1.014 ljudi, mahom pripadnika Sektora za vanredne situacije i 489 vozila.

“Ne smemo zaboraviti ni dejstvo iz vazduha, a tu pre svega mislim na pripadnike Helikopterske jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova koji su sa pet letelica imali ukupno 55 naleta. Pomoć iz vazduha došla je i od posade „Iljušina IL-76“. Sa ukupno 19 naleta”, naveo je Dačić.

Kako se navodi u saopštenju MUP-a, samo tokom ove sezone požara na otvorenom prostoru, pripadnici Sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova, ugasili su ukupno 13.002 požara.

Zajecaronline/Tanjug/J.V.

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