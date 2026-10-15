Stamenkovski na Sajmu zapošljavanja u Knjaževcu: Cilj više radnih mesta za istok Srbije

U Knjaževcu je održan Sajam zapošljavanja. Tom prilikom ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu Milica Đurđević Stamenkovski najavila je da će u 2027. godini biti izdvojena veća sredstva za subvencije za zapošljavanje i samozapošljavanje u Zaječarskom i Borskom okrugu, kao i u pet okruga na jugu Srbije.

Đurđević Stamenkovski je rekla da je cilj da se podrže građani koji žele da pokrenu sopstveni posao i razvijaju preduzetničke ideje. Takođe, i da se istoku Srbije obezbede snažniji privredni razvoj. To znači- više radnih mesta i veće zarade kako bi Timočka krajina dostigla republički prosek.

”Do 2035. godine cilj nam je da ostvarimo 20.000 novih radnih mesta. Na tome ćemo raditi kroz velike domaće i strane investicije. Ali i kroz razvoj domaćeg preduzetništva, jačanje srpske privrede i podršku malim i srednjim preduzećima“, rekla je Stamenkovski.

Za podsticaje u Knjaževcu ove godine izdvojena su dva miliona dinara. Dok se za narednu godinu priprema poseban paket podrške zapošljavanju i samozapošljavanju u Timočkoj krajini.

Đurđević Stamenkovski je istakla značaj programa ”Garancija za mlade”, čija primena na teritoriji cele Srbije počinje 1. januara 2027. godine

”Nismo želeli da ‘Garancija za mlade’ bude samo pilot-projekat koji se jednom pojavi i nestane. Već program cele Srbije – od Vranja do Subotice, od istoka do zapada. Želimo da mladima pružimo priliku da steknu znanja i veštine koje će im omogućiti sigurniju budućnost”, kazala je Đurđević Stamenkovski.

Govoreći o stanju na tržištu rada, ukazala je da prosečna neto zarada u Zaječarskom okrugu iznosi oko 102.000 dinara. Što je ispod republičkog proseka. Ujedno je i naglasila da je neophodno nastaviti sa investicijama i otvaranjem dostojanstvenih radnih mesta, uz poštovanje radničkih prava i potreba poslodavaca.

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