U Srbiji danas umereno oblačno, popodne razvedravanje, temperature do 19 stepeni

Danas će u Srbiji, nakon umereno do potpuno oblačnog vremena, posle podne doći do postepenog razvedravanja sa severoistoka.

Duvaće slab i umeren vetar, na istoku povremeno i jak severozapadni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda najviša dnevna temperatura od 14 do 19 °C.

U Zaječaru danas umereno oblačno. Duvaće umeren, severni vetar. Minimalna temperatura 5° C, maksimalna dnevna 17° C.

Zajecaronline/N.S.

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