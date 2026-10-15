FIFA suspendovala još jedan klub iz Srbije

Disciplinska komisija FIFA suspendovala je i kruševački Trajal. Dojučerašnji prvoligaš kažnjen je zabranom registracije novajlija i to po dva osnova.

U oba slučaja reč je o neizmirenim dugovanjima iz prošle sezone. Trajal se tada takmičio u Prvoj ligi, u međuvremenu, ispao je u niži rang, ali uz obavezu da izmiri ugovorne obaveze. Klub nije postupio prema slovu ugovora i iz Majamija je pre dva dana stigla odluka o suspenziji.

Kruševačkom srpskoligašu izrečene su dve istovetne kazne sa vremenski različitim rokovima trajanja. Prema prvoj, zabrana registracije novajlija trajaće do izmirenja dugovanja. Druga se takođe odnosi na crveno svetlo za angažovanje novih fudbalera, ali u – tri naredna prelazna roka.

Trajal trenutno zauzima osmo mesto na tabeli Srpske lige „istok“.

U ovom trenutku, pod suspenzijom FIFA nalaze se FAP, ubsko Jedinstvo, Donji Srem i RFK N.S 1921.

Zajecaronline/Sport.org/N.S.

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