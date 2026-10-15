Strogo zabranjen prilaz: Deo pruge do beogradskog aerodroma pod visokim naponom
Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture obavestilo je javnost da je na delovima pruge Zemun polje-Aerodrom Nikola Tesla-Nacionalni stadion pod visoki napon stavljena kontaktna mreža iznad pruge. Ujedno je upozorilo da je taj visoki napon izuzetno opasan. Takođe, i da je u blizini pruge strogo zabranjeno bilo kakvo neovlašćeno kretanje.
U sapoštenju ministarstva navodi se da je kontaktna mreža na toj pruzi stavljena pod visoki napon od 25.000 volti, u okviru projekta izgradnje pruge Zemun polje – Aerodrom Nikola Tesla – Nacionalni stadion.
Kada je kontaktna mreža iznad pruge pod visokim naponom, strujno kolo može da bude i po nekoliko metara od strujnih vodova, upozorava ministarstvo.
Kako je navedeno, u takvim slučajevima nije neophodno da se dodirnu vodovi. Već je dovoljno da se samo uđe u strujno kolo i doživi strujni udar, koji se najčešće tragično završava.
Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture apeluje i upozorava da je kretanje u blizini pruge bez ovlašćenja najstrože zabranjeno, kao i da je neophodno poštovati znakove upozorenja, kako bi se izbegle nesreće i sačuvali ljudski životi.
Zajecaronline/Tanjug/N.S.
Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!
ACA LUKAS SLAVI JUBILEJ
Beogradska Arena 2., 3. i 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnih koncerata Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere. Publika će uživati u hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, na jednom mestu i u jednoj noći. Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi. Fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju. I podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda. Ne propustite koncert koji će se dugo pamtiti. Rezervišite svoje mesto i budite deo istorije. Uz pratnju Folk House Benda i najmodernije audio-vizuelne efekte, Arena će te večeri biti mesto najjače emocije na Balkanu.Koncerti 3. i 4. novembra su rasprodati, a novi susret sa publikom zakazan je za 2. novembar 2026. Ulaznice za treći koncert su u prodaji putem tickets.rs.
Dodaj komentar