Strogo zabranjen prilaz: Deo pruge do beogradskog aerodroma pod visokim naponom

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture obavestilo je javnost da je na delovima pruge Zemun polje-Aerodrom Nikola Tesla-Nacionalni stadion pod visoki napon stavljena kontaktna mreža iznad pruge. Ujedno je upozorilo da je taj visoki napon izuzetno opasan. Takođe, i da je u blizini pruge strogo zabranjeno bilo kakvo neovlašćeno kretanje.

U sapoštenju ministarstva navodi se da je kontaktna mreža na toj pruzi stavljena pod visoki napon od 25.000 volti, u okviru projekta izgradnje pruge Zemun polje – Aerodrom Nikola Tesla – Nacionalni stadion.

Kada je kontaktna mreža iznad pruge pod visokim naponom, strujno kolo može da bude i po nekoliko metara od strujnih vodova, upozorava ministarstvo.

Kako je navedeno, u takvim slučajevima nije neophodno da se dodirnu vodovi. Već je dovoljno da se samo uđe u strujno kolo i doživi strujni udar, koji se najčešće tragično završava.

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture apeluje i upozorava da je kretanje u blizini pruge bez ovlašćenja najstrože zabranjeno, kao i da je neophodno poštovati znakove upozorenja, kako bi se izbegle nesreće i sačuvali ljudski životi.

Zajecaronline/Tanjug/N.S.

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