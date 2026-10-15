Stamenkovski potpisala u Boljevcu četiri ugovora za rekonstrukciju ratnih memorijala

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu Milica Đurđević Stamenkovski potpisala je u Boljevcu, sa predstavnicima Zavoda za zaštitu spomenika kulture, četiri ugovora za rekonstrukciju ratnih memorijala. I to: u Vranju, Blacu, Vlasotincu i Boljevcu, u ukupnoj vrednosti od 5,7 miliona dinara.

Naglasila je da je Boljevac izabran za mesto potpisivanja ugovora jer predstavlja kolevku junačke Timočke divizije. Takođe je, dodala da obnova spomenika u manjim sredinama doprinosi očuvanju nacionalnog identiteta i podsticanju mladih da ostanu u svojim mestima.

Tokom posete Boljevcu, ministarka je razgovarala i sa predstavnicima lokalnog rukovodstva o pitanjima iz oblasti socijalne i boračko-invalidske zaštite. Ujedno je navela da Ministarstvo na mesečnom nivou za korisnike boračko-invalidske zaštite u ovoj opštini isplaćuje više od 800.000 dinara.

Obnova spomen-obeležja u Boljevcu, posvećenog borcima stradalim za slobodu Srbije od balkanskih ratova 1912. do 1918. godine, planirana je za 2027. godinu.

Zajecaronline/Tanjug/N.S.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!