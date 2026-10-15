Teško pamtite informacije i ne možete da se usredsredite? Pet navika koje mogu da razbistre um

Osećaj da vam misli lutaju, da teže pamtite informacije ili da ne možete da se usredsredite na zadatke često se opisuje kao mentalna magla.

Na koncentraciju mogu da utiču različiti faktori. Jedan od načina da podržite normalno funkcionisanje mozga jeste da obratite pažnju na svakodnevne navike, od kvaliteta sna do načina ishrane.

Taraka Gunaratne preporučuje pet osnovnih strategija. Ovaj pristup obuhvata san, hidrataciju, fizičku aktivnost, ishranu i upravljanje stresom. A cilj je da se kroz jednostavne promene podrže koncentracija i mentalna jasnoća.

San

Kvalitetan san jedan je od temelja dobrog funkcionisanja mozga. Tokom odmora mozak obrađuje informacije i učestvuje u učvršćivanju sećanja, zbog čega nedovoljno sna može da oteža održavanje pažnje i jasno razmišljanje. Redovan raspored spavanja i dovoljno sati odmora zato su važan deo svakodnevne brige o mentalnom zdravlju. Nastojte da spavate između sedam i devet sati svake noći.

Voda

Ni hidrataciju ne bi trebalo zanemariti. Voda je neophodna za normalno funkcionisanje organizma, a čak i blaga dehidratacija može da utiče na sposobnost koncentracije. Umesto da čekate da osetite žeđ, korisno je da vodu pijete redovno tokom dana i tako održavate odgovarajući unos tečnosti. I blaga dehidratacija može da oteža održavanje pažnje. Držite vodu u blizini i pijte je redovno tokom dana.

Fizička aktivnost

Fizička aktivnost predstavlja još jedan važan deo ove rutine. Kretanje podstiče cirkulaciju i doprinosi dotoku krvi u mozak, što je značajno za njegovo funkcionisanje. Za početak nisu potrebni intenzivni treninzi: šetnja, lagano trčanje ili nekoliko minuta istezanja mogu da budu jednostavni načini da više aktivnosti uključite u svakodnevni život.

Ishrana

Birajte sveže namirnice i obratite pažnju na unos holina, važnog nutrijenta za mozak. Njegovi izvori uključuju jaja, ribu i orašaste plodove.

Stres

Pored ishrane, pažnju treba posvetiti i stresu. Kada je dugotrajan, on može da oteža koncentraciju i učini da se teže usredsredimo na ono što radimo. Zbog toga je važno pronaći načine za opuštanje i smanjenje svakodnevne napetosti, umesto da stres postane sastavni deo svakog dana. Vežbe disanja, svesna pažnja i aktivnosti u kojima uživate mogu da budu korisni načini za upravljanje stresom.

Zajecaronline/24sedam/N.S.

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