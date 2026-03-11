UPOZORENJE ZA GRAĐANE: NBS alarmirala zbog sumnjivih kredita na Facebook
Narodna banka Srbije objavila je danas da je došla do informacija da se privredno društvo koje se na društvenoj mreži Fejsbuk oglašava pod imenom Imperial d.o.o. neovlašćeno bavi poslovima davanja kredita, nudeći pozajmice za zaposlene i nezaposlene u iznosu od 1.000 do 50.000 evra, samo uz ličnu kartu, i apelovala da se građani ne zadužuju kod tog privrednog subjekta.
“S tim u vezi, Narodna banka Srbije apeluje na sve građane da se ni u kom slučaju ne zadužuju kod ovog privrednog društva, jer ono ne poseduje dozvolu za rad koju izdaje Narodna banka Srbije, niti Narodna banka Srbije kontroliše njegovo poslovanje”, navedeno je u saopštenju NBS.
Narodna banka Srbije vrši kontrolu poslovanja banaka i drugih finansijskih institucija kojima je izdala dozvolu za rad, ali nije ovlašćena da kontroliše poslovanje privrednih društava koja nemaju takvu dozvolu, navedeno je.
“U slučaju uzimanja pozajmica (kredita) od takvih privrednih društava postoji značajan rizik da će poverenje građana biti zloupotrebljeno i da neće moći da zaštite svoja prava i interese. Narodna banka Srbije u tim slučajevima ne može garantovati da će prava građana biti adekvatno zaštićena, te građani mogu trpeti štetne posledice takvih zloupotreba. Zbog toga pozivamo sve građane da budu oprezni i da kredite uzimaju isključivo od institucija koje su zakonom ovlašćene da se bave tim poslom”, navedeno je u saopštenju NBS.
NBS poziva građane da obaveste Ministarstvo unutrašnjih poslova ukoliko imaju saznanja da se neko lice nezakonito bavi poslovima davanja kredita, jer to predstavlja krivično delo, kao i da se spisak banaka koje posluju u Srbiji nalazi na internet stranici Narodne banke Srbije.
“Narodna banka Srbije će, kao i do sada, preduzimati sve potrebne mere iz svoje nadležnosti radi zaštite korisnika finansijskih usluga i obezbeđivanja sigurnog i transparentnog finansijskog okruženja, i ostaće dosledno posvećena svom zadatku da očuva interese građana i obezbedi da svi finansijski procesi budu transparentni, bezbedni i u skladu sa zakonskim okvirom”, navedeno je u saopštenju.
