UPLATITE LOTO! Rođeni u ovom horoskopskom znaku ove jeseni mogu očekivati dobitak
Astrolozi kažu da je pravo vreme da uložite u lutriju – sreća im je naklonjena kao nikada pre. Ovaj jesenji period donosi iznenadnu finansijsku podršku nekim znacima zodijaka.
Bik
Jupiter se kreće kroz vašu kuću finansija, pojačavajući mogućnost neočekivanih priliva novca. Mali ulozi u lutriju mogli bi da se pretvore u značajne dobitke, a intuitivni osećaj za prave brojeve daće vam dodatnu prednost. Ako ste Bik, ne propustite priliku da probate sreću.
Devica
Vaša metodičnost i smirenost sada se isplaćuju višestruko. Planete obećavaju da će svaka promišljena odluka na polju financija – pa čak i u igri na sreću – doneti pozitivne rezultate. Kupovina loto listića može biti upravo ono što vašem novčaniku treba.
Jarac
Upornost i strpljenje donose nagradu, tvrde astrolozi. Ova jesenja konstelacija stavlja fokus na vaš znak, povećava koncentraciju i olakšava donošenje mudrih rizika. Uplatite lutrijsku srećku i verujte svom osećaju – velike nagrade čekaju najistrajnije, piše Krstarica.
Zajecaronline/Najzena.alo/Krstarica/N.B
