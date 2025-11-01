UMRO POZNATI FRANCUSKI GLUMAC!

Francusko-turski glumac Čeki Karjo umro je od raka u 72. godini, saopštila je njegova porodica.

Karjo je glumio u 80 filmova. Imao je značajne uloge u ostvarenjima reditelja Žan Žak Anoa i Nikita Lika Besona, preneo je Figaro.

Glumac i poliglota, koji je tečno govorio francuski, engleski, španski i arapski jezik, pojavio se i u međunarodnim produkcijama u filmovima La Balance i Bad Boys.

Karjo je glumio i u filmovima Terr Estrangeira, brazilskog reditelja Valtera Salesa, a sarađivao je i sa Ridlijem Skotom na filmu 1492: Conquest of Paradise.

Od novijih uloga, Karjo je glumio u seriji The Missing i ostvarenju Kamelot Aleksandra Astijera, a oprobao se i u pozorištu i muzici, naveo je Figaro.

Zajecaronline.com V.M./Tanjug

