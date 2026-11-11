Tužilaštvo zabranilo Davoru Macuri raspolaganje imovinom

Tužilaštvo za organizovani kriminal zabranilo je vlasniku Alta banke Davoru Macuri i pojedinim firmama u njegovom vlasništvu raspolaganje imovinom, uključujući oko 35 hektara građevinskog zemljišta nekadašnje Industrije motora i traktora (IMT) na Novom Beogradu, otkrio je Insajder.

Prema dokumentaciji u koju su novinari Insajdera imali uvid, naredbe o zabrani raspolaganja odnose se i na imovinu kompanija Alta holding i Alta lizing, kao i na Macurinu ličnu imovinu.

Među ličnim nekretninama koje su obuhvaćene merom nalaze se objekti i zemljište na Senjaku, stambena zgrada uz građevinsko zemljište u Zemun Polju, porodična stambena zgrada, garaža i zemljište u Sopotu, kao i garaže na Novom Beogradu.

Zabrana se proteže i na firmu Campari International, koja je u stopostotnom vlasništvu Macure – tu je blokirano građevinsko zemljište i stambena zgrada.

Kako je Macura došao do IMT zemljišta

Insajder podseća da je Macurina firma ABL Solvent 2021. godine kupila deo nekretnina iz stečajne mase IMT-a za oko 70 miliona evra. Potom je, zahvaljujući odredbi Zakona o planiranju i izgradnji usvojenoj u vreme vlasti SNS, bez naknade stekla pravo vlasništva nad oko 35 hektara zemljišta na toj lokaciji.

Na tom prostoru planirana je izgradnja stambenog naselja sa više od 1.600 stanova, četiri visoke kule, kao i poslovnim i sportskim sadržajima. Ti planovi su sada na pauzi.

Profesor Pravnog fakulteta u Beogradu Goran Ilić, jedan od tvoraca prvog Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela, izjavio je za Insajder da je sada na sudu da odluči da li će Macurina imovina biti privremeno oduzeta. Macura i njegovi advokati imaju mogućnost da dostave dokaze o zakonitom sticanju imovine.

„Tužilaštvo smatra da postoji verovatnoća da bi on mogao u međuvremenu da raspolaže imovinom, da je na neki način skloni“, rekao je Ilić.

Veza sa istragom o iznošenju novca iz banke

Podsetimo, Davor Macura i dvojica njegovih saradnika osumnjičeni su za zloupotrebu položaja. Tužilaštvo za organizovani kriminal tvrdi da su tokom šest godina nezakonito izneli oko 380 miliona evra iz Alta banke.

Macura je negirao krivicu, a Viši sud u Beogradu odredio mu je pritvor do 30 dana. Narodna banka Srbije prethodno je Alta banci oduzela dozvolu za rad, nakon čega je pokrenut stečajni postupak.

Zajecaronline/J.V.

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