AKO PLANIRATE LETOVANJE U NOVEMBRU, razmislite na vreme o lokaciji!

Novembar je odličan mesec za beg od hladnog vremena na tople plaže i egzotične destinacije. Novembar u toplim krajevima donosi savršene vremenske uslove, ali se sam doživljaj i izgled dana razlikuju u zavisnosti od regije koju odaberete.

Na more u novembru ide znatno veći broj ljudi nego što se obično misli, ali profil putnika se potpuno razlikuje od onog u julu i avgustu. Pošto više nema letnjih raspusta i masovnih godišnjih odmora, u novembru plaže i letovališta pripadaju onima koji traže mir, povoljnije cene ili specifične uslove za rad i odmor. Glavne grupe ljudi koje u novembru biraju tople krajeve su: parovi i solo putnici koji traže mir i tišinu, “Lovci na budžet” jer su tada cene mnogo niže nego u jeku sezone, hedonisti i ljubitelji aktivnog odmora, porodice sa bebama i decom predškolskog uzrasta, ljubitelji daleke egzotike.

Evo šta tačno možete da obilazite u zavisnosti od regije: Egipat i Dubai (Savršeni pustinjski povetarac), Maldivi i Karibi (Prava tropska idila), Kipar i Kanarska ostrva (Kasno evropsko leto)…

Zajecraonline/J.V.

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