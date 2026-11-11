Kako pravilno oprati ZIMSKU JAKNU u veš mašini

Iskusne srpske domaćice imaju genijalan trik za sprečavanje stvaranja grudvica prilikom pranja perjanih jakni. I ne može biti jednostavniji!

Naime, ako ne želite da jaknu nosite u perionice i na hemijsko čišćenje, možete slobodno da je operete i u mašini, naravno ako na specifikaciji sa unutrašnje strane stoji da može da se pere na ručno ili na 30 stepeni. A evo i jednog zanimljivog iskustva, koje želimo da podelimo sa vama:

“Sve perjane jakne perem sa tri teniske loptice, to je pravilo. Čak i na jednoj jakni iz Amerike na etiketi na unutrašnjoj strani stoji detaljno objašnjenje. Kasnije ide u sušilicu sa sve tim lopticama (možete ovaj korak i preskočiti ako nemate sušilicu), i bude sasvim normalnog oblika kad se osuši, kao i pre pranja – napisala je jedna korisnica foruma ana.rs, a mnoge su se odmah složile da ovaj trik zaista radi”.

Nemojte prati više jakni odjednom

Perjana jakna se tokom pranja naduje i zauzme većinu prostora unutar bubnja stoga nemojte prepuniti mašinu i perite samo jednu jaknu.

Ne koristite klasični deterdžent

Poželjno je da jakne od perja perete s tečnim deterdžentom za osetljivo rublje ili pak specijalizovanim deterdžentom za ovaj tip odeće.

Program za osetljivo rublje

Svaka mašina ima drugačije programe, ali za pranje jakni od perja uvek birajte one za osetljivo rublje tokom kojeg temperatura vode ne prelazi 30 ili 40 stepeni