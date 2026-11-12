Uhapšen zastupnik udruženja građana: Zloupotrebom svog položaja oštetio budžet Novog Sada

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, policija je uhapsila I.B. Sumnja se da je kao zastupnik udruženja građana zloupotrebom svog položaja oštetio budžet Novog Sada za 2,7 miliona dinara.

On je osumnjičen da je izvršio krivični delo zloupotreba položaja odgovornog lica, saopšteno je iz tog tužilaštva.

Sumnja se da su udruženju građana „SIGNUM“, čiji zastupnik je osumnjičeni I.B., od 2021. do 2024. godine, dodeljena sredstva od Grada Novog Sada. Sredstva su dodeljena za realizaciju pet projekta u ukupnom iznosu od 2.750.000,00 dinara.

Aktivnosti na projektima nisu sprovedene. A osumnjičeni je davaocima sredstava podnosio lažne izveštaje o pravdanju utroška dodeljenog novca u kojima je opisivao aktivnosti na projektima, odnosno održavanje manifestacija, koje se nikada nisu desile.

Na taj način je budžetu Grada Novog Sada naneta imovinska šteta od 2.750.000 dinara.

Osumnjičenom je određeni zadržavanje do 48 sati u kom roku će biti priveden u tužilaštvo na saslušanje.

Zajecaronline/Tanjug/N. S.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.

Sve ukazuje na to da će 10. decembar biti datum koji će ljubitelji narodne muzike dugo pamtiti. Pre svega zato što ih očekuje veče puno emocija, nostalgije i najvećih hitova koje će zajedno pevati sa Miroslavom Ilićem.