Petnaestogodišnjak u Vrnjačkoj banji pretučen i stavljen u gepek automobila

Policija u Vrnjačkoj banji uhapsila je P. V. (1978) zbog sumnje da je izvršio krivična dela zlostavljanje i mučenje i protivpravno lišenje slobode. Dok će protiv A. P. (1978), takođe iz ovog mesta, biti podneta krivična prijava zbog postojanja osnova sumnje da je izvršila navedena krivična dela u saizvršilaštvu.

Sumnja se da su u Zelenom bulevaru u Vrnjačkoj banji prišli petnaestogodišnjaku i zadali mu više udaraca, nakon čega je P. V. maloletnika stvaio u prtljažnik putničkog automobia i odvezao ga do parking prostora.

Tamo mu je ponovo zadao više udaraca, a potom ga nakon molbi maloletnika da ga pusti, oslobodio.

Povređeni je zbrinut u Opštoj bolnici „Studenica“ u Kraljevu, gde su mu konstatovane lake telesne povrede.

Osumnjičenom P. V. je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Kraljevu.

Zajecaronline/MUP/N. S.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.

Sve ukazuje na to da će 10. decembar biti datum koji će ljubitelji narodne muzike dugo pamtiti. Pre svega zato što ih očekuje veče puno emocija, nostalgije i najvećih hitova koje će zajedno pevati sa Miroslavom Ilićem.