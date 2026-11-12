Uhapšeni vlasnici firme u Novom Sadu zbog utaje poreza,pranja novca i poreske prevare

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu policija je lišila slobode O.D.S. i D.M. Sumnja se da su kao odgovorna lica jednog privrednog društva oštetili budžet Srbije za 1,3 miliona dinara. Kao i da su izbegli plaćanje poreza od 4,3 miliona dinara.

Oni su osumnjičeni za krivična dela poreska prevara u vezi sa porezom na dodatu vrednost, poreska utaja i pranje novca u saizvršilaštvu, saopšteno je iz tog tužilaštva.

Sumnja se da su u od 1. janura 2024. godine do 15. juna ove godine , osumnjičeni O.D.S. i D.M., kao odgovorna lica privrednog društva “ILLI GROUP“, izvršili isplatu od 27.273.120 dinara na tekuće račune navodnih dobavljača na ime fiktivnih radova na ime prometa roba i usluga. Zatim, odgovorna lica tih privrednih društava, I.D., H.G.Z., N.K., N.K. i B.T. kao i još jedan osumnjičeni (koji je u bekstvu i za kojim se intenzivno traga), po prijemu novca, sa znanjem da isti potiče od kriminalne delatnosti, izvršili njegovu konverziju i prenos. Sve to u nameri da time prikriju nezakonito poreklo imovine, neosnovanim bezgotovinskim transakcijama na lični račun osumnjičenog N.K.

Uhapšeni vlasnici firme u Novom Sadu zbog utaje poreza,pranja novca i poreske prevare

Po prethodno pomenutim fiktivnim fakturama osumnjičeni O.D.S. i D.M. su umanjili oporezivu dobit na osnovu neosnovano uvećanih troškova poslovanja i izbegli obračun. Kao i prijavu i plaćanje poreskih obaveza, i to poreza na dobit pravnih lica. Te su na ovaj način su oštetili budžet Srbije za 1.389.561 dinara. Kao i da su neosnovano izbegli da obračunaju i plate obavezu poreza na dodatu vrednost za navedeni period od 4.382.169 dinara.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati u kom roku će biti privedeni na saslušanje u tužilaštvo.

Zajecaronline/Tanjug/N. S.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.

Sve ukazuje na to da će 10. decembar biti datum koji će ljubitelji narodne muzike dugo pamtiti. Pre svega zato što ih očekuje veče puno emocija, nostalgije i najvećih hitova koje će zajedno pevati sa Miroslavom Ilićem.