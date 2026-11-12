BPŠ: Počelo zakazivanje termina za isplatu osiguranih depozita Alta banke u stečaju

Banka Poštanska štedionica objavila je da je klijentima Alta banke u stečaju omogućeno na sajtu www.posted.co.rs⁠ zakazivanje termina za isplatu osiguranih depozita, kao i da isplata počinje sutra.

Sredstva za isplatu obezbedila je Agencija za osiguranje depozita (AOD). A Banka Poštanska štedionica isplatu obavlja u njeno ime i za njen račun, saopštila je BPŠ.

Klijentima je, kako je navedeno, na raspolaganju 57 isplatnih mesta širom Srbije, uključujući specijalizovanu ekspozituru u centrali banke, u Ulici kraljice Marije 3 u Beogradu.

“Kako bi obezbedila maksimalnu efikasnost i skratila vreme čekanja, Banka apeluje na klijente da zakažu termin i pre dolaska pripreme kompletnu potrebnu dokumentaciju za isplatu, odnosno prenos sredstava. Pored važećeg identifikacionog dokumenta, potrebno je poneti originalnu ispravu kojom se dokazuje potraživanje po računu ili depozitu u Alta banci. Kao i ostalu dokumentaciju predviđenu za odgovarajuću kategoriju deponenta”, navedeno je u saopštenju.

Klijenti koji žele da sredstva prenesu na svoj račun u banci po izboru u okviru bankarskog sistema Srbije treba unapred da pripreme tačne podatke o računu. A za prenos sredstava u evrima i kompletnu instrukciju banke primaoca za devizni priliv, kažu u BPŠ.

Spisak isplatnih mesta, radno vreme i detaljne informacije o potrebnoj dokumentaciji dostupni su na sajtu banke. Blagovremeno zakazivanje i pripremljena dokumentacija omogućiće brže postupanje po zahtevima i smanjiti potrebu za ponovnim dolascima, navedeno je u saopštenju.

Zajecaronline/Tanjug/N. S.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.

Sve ukazuje na to da će 10. decembar biti datum koji će ljubitelji narodne muzike dugo pamtiti. Pre svega zato što ih očekuje veče puno emocija, nostalgije i najvećih hitova koje će zajedno pevati sa Miroslavom Ilićem.