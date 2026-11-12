Pošta Srbije: Poštanska štedionica poslala manje novca za penzije

Pošta Srbije je saopštila da joj je Poštanska štedionica za isplatu penzija 10. novembra odobrila svega 37 odsto.

Reagujući na navode Banke Poštanske štedionice da redovno Poštu snabdeva gotovinom i da je poštama nedostatak novca posledica neadekvatne organizacije i upravljanje gotovinom nakon njenog preuzimanja, oglasila se Pošta Srbije.

Pošta Srbije saopštila je da joj je Poštanska štedionica za isplatu penzija u oktobru odobrila 50 odsto potrebne gotovine, a za isplatu 10. novembra svega 37 odsto. U saopštenju se, takođe, dodaje da je tokom avgusta i septembra Pošta od Banke dobijala celokupan iznos potrebnog i traženog novca.

Iz Pošte Srbije ističu da decenijama organizuju isplatu penzija na više od 1.500 lokacija širom zemlje, kao i dostavu na kućne adrese korisnika, uključujući najudaljenija područja. Isplata se obavlja i putem mreže od 150 bankomata tog preduzeća.

Dinamika isplate penzija na šalterima i kućnim adresama direktno zavisi od pravovremenog i dovoljnog dotoka gotovine iz Banke Poštanska štedionica, navodi se u saopštenju.

U saopštenju se, takođe, dodaje: “Ostavljamo korisnicima usluga Pošte Srbije i javnosti da proceni da li se sa 37 % dostavljenih novčanih sredstava u odnosu na neophodnu količinu mogu izmiriti sve potrebe korisnika Pošte Srbije u danima isplate penzija.”

Pošta, kao akcionar i strateški partner Banke, pozvala je odgovorne da prilikom donošenja operativnih odluka imaju u vidu da penzionerima moraju obezbediti nesmetan, brz i pouzdan pristup zasluženim primanjima.

Zajecaronline/Pošta Srbije/N. S.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.

Sve ukazuje na to da će 10. decembar biti datum koji će ljubitelji narodne muzike dugo pamtiti. Pre svega zato što ih očekuje veče puno emocija, nostalgije i najvećih hitova koje će zajedno pevati sa Miroslavom Ilićem.