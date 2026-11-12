Goran Puzović podneo neopozivu ostavku na funkciju direktora Srbijavoda

Goran Puzović je danas podneo neopozivu ostavku na funkciju direktora Društva Srbijavode d.o.o. Beograd.

Ostavku podnosi, kako je saopšteno, zbog pretnji i proganjanja njegovih najbližih putem medija i društvenih mreža. Kao i javnog poziva na linč njegove porodice. Javno su objavljeni adresa porodičnog doma i fotografije njegove maloletne i punoletne dece.

Zabrinutost za njihovu bezbednost, kako je navedeno, dodatno je pojačana upadom u prostorije Srbijavoda tokom kojeg su Goran Puzović i zaposleni bili izloženi fizičkom i psihičkom maltretiranju, uvredama i pretnjama.

“Ostavku ne podnosim zato što prihvatam neistine koje se o meni iznose”, naveo je Puzović u ostavci. Istovremeno je izrazio poverenje u nadležne institucije i očekivanje da se iznete optužbe ispitaju i dokažu u odgovarajućim postupcima.

Goran Puzović je funkciju direktora obavljao od 2012. godine. U narednim mandatima izabran je nakon sprovedenih javnih konkursa, a funkciju nije obavljao u statusu vršioca dužnosti.

Po obrazovanju je diplomirani inženjer poljoprivrede. Završio je Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu, Odsek za vodoprivredne melioracije. Pre imenovanja za direktora, 19 godina radio je u vodoprivredi, od čega 15 godina u Srbijavodama.

Kako je navedeno, tokom 14 godina njegovog rukovođenja, Srbijavode su radile u 103 grada i opštine i realizovale više od 800 projekata, među kojima je 18 kapitalnih.

Goran Puzović zahvalio je zaposlenima Srbijavoda na dosadašnjoj saradnji i profesionalnosti, navedeno je u saopštenju.

Zajecaronline/Tanjug/N. S.

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