Pregledi i intervencije tokom protekla dva dana u ZC Zaječar

Tokom protekla dva dana, odnosno u utorak i sredu 10 i 11. novembra, u Urgentnom prijemu Zdravstvenog centra Zaječar obavljeno je 64 pregleda.

Ekipa Hitne pomoći intervenisala je ukupno 30 puta, od toga je 17 intervencija bilo u službi, dok je 13 puta ekipa izlazila na teren.

U Dečjem dispanzeru pregledano je 126 školske dece i 130 predškolske dece, dok je na Pedijatriji tokom dežurstva obavljeno 30 pregleda.

Pacijenti su se najčešće javljali zbog respiratornih i gastrointestinalnih infekcija kao i problema sa pritiskom i hroničnim bolestima.

U zaječarskom porodilištu nije bilo prinova.

Zajecaronline/N. S.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.

Sve ukazuje na to da će 10. decembar biti datum koji će ljubitelji narodne muzike dugo pamtiti. Pre svega zato što ih očekuje veče puno emocija, nostalgije i najvećih hitova koje će zajedno pevati sa Miroslavom Ilićem.

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