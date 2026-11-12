Bratu Viktora Orbana određen pritvor u trajanju od mesec dana zbog sumnje na krijumčarenje migranata

Mađarski sud odredio je jednomesečni pritvor Aronu Orbanu, bratu bivšeg premijera Mađarske Viktora Orbana. Zbog sumnje na krijumčarenje migranata, objavila je agencija MTI.

Aron Orban i još troje ljudi uhapšeni su u ponedeljak.Uhapšeni su u zajedničkoj akciji Nacionalnog istražnog biroa (NNI), Nacionalne kancelarije za povraćaj i zaštitu imovine (NVVH) i Evropola.

Brat bivšeg premijera Viktora Orbana i njegovi saradnici osumnjičeni su za trgovinu ljudima počinjenu na način komercijalne i kriminalne zavere

Prema navodima istražitelja, osumnjičeni su delovali kao deo kriminalne organizacije koja se bavila trgovinom ljudima. I sumnja se da od 2022. godine pomogli da više od 100 vijetnamskih državljana dobiju vize. Za šta su od njih uzimali naknadu za regrutovanje.

Nacionalni istražni biro zajedno sa NVVH, izvršio je u ponedeljak ujutru pretrese kuća na nekoliko lokacija u Budimpešti, Fotu i Dunakesiju. Policija je zaplenila svu opremu, dokumenta i elektronske podatke koji bi mogli da posluže kao dokaz u slučajevima trgovine ljudima i korupcije.

Glavno tužilaštvo u Budimpešti podnelo je zahtev za hapšenje sva četiri osumnjičena. Navedeno je da je krivično delo koje se stavlja na teret osumnjičenima od izuzetnog materijalnog značaja. A kazna koja se može izreći ako se dokaže – od pet do deset godina zatvora – je visoka. Pored toga, na osnovu raspoloživih podataka, osumnjičeni imaju široke kontakte u inostranstvu.

Viktor Orban je reagovao na bratovo privođenje u ponedeljak. Optužio je aktuelnu mađarsku vladu da na taj način pokušava da ukloni političke protivnike.

“Meta sam ja, moj brat je samo oruđe”, napisao je Viktor Orban na društvenim mrežama.

Zajecaronline/Tanjug/N. S.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.

Sve ukazuje na to da će 10. decembar biti datum koji će ljubitelji narodne muzike dugo pamtiti. Pre svega zato što ih očekuje veče puno emocija, nostalgije i najvećih hitova koje će zajedno pevati sa Miroslavom Ilićem.