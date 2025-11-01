TUŽNO SEĆANJE NA GRAĐANE STRADALE U PADU NADSTREŠNICE!

Danas je tačno godinu od nikad teže tragedije u Srbiji.

Na glavnoj Železničkoj stanici u Novom Sadu srušila se nadstrešnica i usmrtila 16 osoba.

Obrušavanje nadstrešnice dogodilo se u 11.52 časova, iznad glavnog ulaza stanice. Zvanični podaci Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) pokazuju da je na licu mesta poginulo 14 osoba među kojima je bilo i 3 deteta. Dve osobe su preminule kasnije, u bolnici od zadobijenih povreda.

Pripadnici spasilačkih službi iz gotovo cele Srbije su tokom celog dana neumorno raščišćavali ruševine u potrazi za preživelim osobama.

Kako su rekli, najteže im je bilo dok su izvlačili stradale, među kojima je bilo i dece.

Dan kasnije, 2. novembra u Srbiji je proglašen Dan žalosti, a odluku je potpisao tadašnji premijer Miloš Vučević.

Trodnevna žalost bila je proglašena i u Novom Sadu koju je proglasio gradonačelnik Milan Đurić.

Na godišnjicu stradanja usled pada nadstrešnice, parstos preminulima danas će u Hramu Svetog Save Patrijarh Porfirije služiti parastos.

„Patrijarh će u 11.00 časova služiti godišnji parastos postradalima u tragičnoj nesreći na Železničkoj stanici u Novom Sadu, ali i svima od veka preminulim pravoslavnim hrišćanima, jer su zadušnice, navedeno je u saopštenju. SPC poziva verni narod da uzme učešće u molitvi, kako je navedeno, u nadi za vaskrsenje i život večni“, navodi se u saopštenju SPC.

Podsetimo, u Srbiji je i danas, godinu dana kasnije, proglašen dan žalosti.

