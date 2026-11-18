Bivši gradonačelnik Smedereva i dugogodišnji funkcioner Demokratske stranke Predrag Umičević (63) uhapšen je danas zbog sumnje da je poreskom prevarom i falsifikovanjem oštetio državni budžet za više od 1,7 miliona dinara.

Policija u Smederevu, u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom i Poreskom policijom, lišila je slobode Umičevića i još jednog osumnjičenog zbog poreske prevare u vezi sa PDV-om i falsifikovanja službene isprave.

Prema navodima istrage, Umičević je na osnovu predračuna o prometu robe dostavio lažnu potvrdu o poreskom oslobođenju, čime je omogućeno izbegavanje plaćanja poreza u iznosu od tačno 1.731.600 dinara.

Istovremeno je na placu njegove firme pronađeno još 80 tona opasnog praškastog otpada, pored ranije otkrivenih 200 tona, što ukupno iznosi 280 tona veoma toksične materije. Protiv njega se podnosi i dopuna krivične prijave zbog unošenja, prerade i skladištenja opasnih materija.

Umičević je gradonačelnik Smedereva bio od 2008. do 2012. godine ispred Demokratske stranke, a nakon toga se bavio privatnim biznisom u građevinskom i metaloprerađivačkom sektoru. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će biti privedeni tužiocu.

Zaječaronline/N1/M.M.

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