Poslanik studentske liste o SNS: Način na koji vodite sednicu pokazuje zašto vam je pao režim

Poslanik Studentske liste Slobodan Bubnjević tokom svog izlaganja obratio se predsedavajućem Stojanu Radenoviću rečima koje su odjeknule salom Narodne skupštine.

– Mi se poznajemo, pošto sam ja naučni novinar, a vi ste matematičar. Gospodine predsedavajući, pretpostavimo suprotno, to znate iz matematičkih dokaza. Zamislimo da je bivši režim dobio ove izbore i da u ovoj sali ima više poslanika bivšeg režima nego Studentske liste. Da li biste vi bili kandidat bivšeg režima za predsednika Narodne skupštine? Naravno da ne biste bili. Možda jednom delu sale nije dobro sada kada shvati kako izgleda realnost – rekao je on.

Bubnjević je zatim govorio o Radenovićevoj kandidaturi za predsednika Narodne skupštine i citiranosti njegovih radova.

– Mnogo se govorilo o citiranosti vaših radova, neki su pominjali i citatne kartele i druge probleme, ali zašto niko danas ovde, ako govori o vašem velikom matematičkom doprinosu, ne govori o tome čime se vi u matematici bavite? Koje su oblasti, šta je teorija fiksne tačke? Niko o tome ne govori. Mi ovde pričamo samo o citatima, pa se ispostavlja da tu postoji izvestan problem. Dozvolite da osvetlim biografiju ovog kandidata iz jednog drugog ugla. Godine 2016. sam razgovarao sa njim kada je bio potpuno nepoznat u našoj javnosti. I tada mi je profesor Radenović rekao: ‘Ko ne voli mladost, ne voli matematiku’. U naredne dve godine on će postati zvezda naših medija. A onda će 2018. godine prihvatiti poziv Univerziteta Kralja Saud da napusti Univerzitet u Beogradu i da prestane da se potpisuje na svojim radovima kao istraživač Univerziteta u Beogradu – rekao je Bubnjević.

Poslanik studentske liste o SNS: Način na koji vodite sednicu pokazuje zašto vam je pao režim

– Mediji su javili da 26. avgusta 2019. da je predstavnik predlagača, koji je u to vreme vršio visoku državnu funkciju, telefonom zvao gospodina Radenovića i ubedio ga da se on ipak vrati u zemlju – rekao je on i dodao:

Gospodine Radenoviću, kao što naše kandidate ovde ispituju za nekakve izmišljene afere, pitam vas: koji je razlog zašto ste prešli na Univerzitet Kralja Saud? Takođe, pitam vas: koji je razlog što ste odustali od tog prelaska, i kako je to povezano sa tim da ste nekoliko godina kasnije postali narodni poslanik Srpske napredne stranke? I kako je to dovelo do toga da danas, na ovoj svečanoj sednici, ovo radite demokratiji u Srbiji? Pored toga, hoću da istaknem da je ovo vođenje sednice danas zapravo parabola pada bivšeg režima. Dakle, koristeći, zloupotrebljavajući, član 96, predstavnik predlagača kontinuirano krši član 106 poslovnika. I niko ga ne opominje ni sprečava, zato se to dešava danas ovde što vidimo. I tu vidimo jednu selektivnu primenu propisa koja je bila karakteristična za funkcionisanje režima do 25. oktobra – dodao je još on.

Sport.org/serbian.times/M.M.

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