Komandant Odreda vojne policije specijalne namene „Kobre“ Darko Đošić penzionisan je na sopstveni zahtev, saznaje Danas iz više izvora. Ovo je treći visoki vojni funkcioner koji je penzionisan na sopstveni zahtev u proteklih nekoliko dana. Rešenje o penzionisanju Darka Đošića, komandanta Kobri, potpisala je v. d. predsednika Srbije Ana Brnabić. Đošić je, kako nezvanično saznaje Danas, penzionisan u ponedeljak, 16. novembra. Tada su Kobre postrojene kako bi odale svečani pozdrav odlazećem komandantu.

Saznanje Danas-a potvrdili su vojni analitičar Aleksandar Radić, član predsedništva SRCE i bivši potparol Vojske Srbije Petar Bošković i bivši predsednik Vojnog sindikata Novica Antić. Darko Đošić je pripadnik Kobri dugi niz godina, a pre imenovanja za komandanta bio je angažovan na poslovima obezbeđenja bivšeg predsednika Aleksandra Vučića. Prema pisanju Vremena, od 2015. godine bio je lični pratilac i šef Vučićevog obezbeđenja. Na mesto komandanta Kobri postavljen je 2023. godine umesto Gorana Colića. U aprilu ove godine unapređen je u čin brigadnog generala.

Danas je kontaktirao i Ministarstvo odbrane, kako bi proverili ove navode, ali do trenutka objave ovog teksta nisu dobili odgovor.

Zaječaronline/192.rs/M.M.

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