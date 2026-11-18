Dijana Hrkalović nije došla na završne reči! Postupak razdvojen, a isptituje se zakonitost Vučićevog pomilovanja!

Iako su u Specijalnom sudu u Beogradu bile predviđene završne reči Dijani Hrkalović, bivša sekretarka Ministarstva unutrašnjih poslova odlukom sada već bivšeg predsednika Srbije Aleksandra Vučića pomilovana je. Zato je postupak u odnosu na Hrkalović danas razdvojen, a njoj je rečeno da nije neophodno da se pojavi na ročištu.

Sudija Slađana Marković saopštila je danas da se Hrkalović javila telefonskim putem, interesujući se da li treba da se pojavi na današnjem ročištu pošto je pomilovana. Marković je istakla da je Hrkalović rečeno da ne mora da se pojavi na suđenju, ali da će morati i dalje sudu da prijavljuje informacije ukoliko dođe do nekih promena, jer se postupak protiv nje nije završio.

Osim Hrkalović, na današnje suđenje nije došao ni njen advokat Vladimir Đukanović, jer se nalazi na sednici Skupštine. Tužilac Milenko Mandić predložio je sudskom veću da se postupak u odnosu na Hrkalović razdvoji, jer se ispituje ustavnost i zakonitost pomilovanja. Tako je predloženo da se izvedu završne reči koje se odnose na optuženog Dejana Milenkovića, nekadašnjeg načelnika odeljenja za Specijalne istražne metode MUP-a.

Mandić je istakao da ostaje pri ocenama iz optužnog akta i navodima tužilaštva, te nakon sat vremena trajanja završnih reči tužioca predložio sudu da se Milenkoviću izrekne maksimalna kazna zatvora. Optuženi Milenković negirao je navode iz optužnice, tvrdeći da je postupao po zakonu. Presuda će u odnosu na Milenkovića biti objavljena 11. decembra.

Podsetimo, ovo suđenje se nakon odluke Apelacionog suda u Beogradu izvodilo ispočetka. Prethodno je Hrkalović bila prvostepeno osuđena na 16 meseci zatvora, a optuženi Dejan Milenković bio je oslobođen optužbi.

Dijana Hrkalović nije došla na završne reči! Postupak razdvojen, a isptituje se zakonitost Vučićevog pomilovanja!

Dijana Hrkalović optužena je da je u tri slučaja uticala na svoje kolege da koče istrage, uključujući i slučaj „ubistvo na šinama“ u kome je među osumnjičenima bio kriminalac Veljko Belivuk.

Zaječaronline/Izlaz

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