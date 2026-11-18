Srbi sa Kosova podneli tužbe protiv Vučića Dačića i Ane Brnabić: Traže odgovornost zbog politike prema južnoj srpskoj pokrajini!

Tri organizacije koje zastupaju Srbe sa Kosova i Metohije podnele su Višem javnom tužilaštvu u Beogradu krivičnu prijavu protiv Aleksandra Vučića, Ivice Dačića, Ane Brnabić.

Osim njih podnete su tužbe i protiv Petra Petkovića i Gorana Rakića.

Srpsko nacionalno veće Kosova i Metohije, Srpski nacionalni forum iz Gračanice i pokret Otadžbina direktno optužuju najviše funkcionere za prekoračenje ustavnih i zakonskih ovlašćenja.

Tu su i tužbe za zloupotrebu službenog položaja i nesavesno obavljanje poverenih dužnosti.

Podnosioci ističu da su na udaru odluke proistekle iz dijaloga sa Prištinom, uključujući Briselski sporazum, Ohridski aneks i energetske aranžmane, koje su, kako tvrde, služile ličnim interesima nauštrb državnih i nacionalnih interesa. Prijavu su najavili odmah nakon izbornog poraza SNS-a i pobede Studentske liste, a spisak obuhvaćenih lica proširen je u skladu sa ulogom svakog od njih u sprovođenju kosovske politike tokom prethodnih godina.

U prijavu na više desetina stranica uključeni su i zahtevi za ispitivanje okolnosti ubistva Olivera Ivanovića, gašenja institucija koje su funkcionisale u sistemu Republike Srbije, kao i pritisaka pri integraciji u kosovske strukture. Predstavnici organizacija poručuju da politika vođena gotovo petnaest godina ima posledice uporedive sa najtežim udarcima po srpskom prisustvu u pokrajini.

Srbi sa Kosova podneli tužbe protiv Vučića Dačića i Ane Brnabić: Traže odgovornost zbog politike prema južnoj srpskoj pokrajini!

Ovo je prvi put da Srbi sa Kosova i Metohije, okupljeni u ovim organizacijama, krivično terete sam vrh vlasti zbog politike prema južnoj srpskoj pokrajini. Tužilaštvo sada ima pred sobom spis koji otvara pitanje odgovornosti za odluke koje su godinama menjale položaj srpskog naroda na terenu.

Zajelaeonline/Drzanik.rs/M.M.

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