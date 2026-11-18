RHMZ izdao upozorenje za područje Srbije na jak i olujni vetar za danas i sutra

Republički hidrometeorološki zavod objavio je za danas upozorenje za područje Srbije na lokalno obilne pljuskove sa grmljavinom. Kao i upozorenje na jak i olujni vetar u našoj zemlji.

Danas će biti promenljivo i nestabilno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. A posle podne i uveče očekuju se obilne padavine sa najvećom verovatnoćom u oblasti od južne Bačke, Srema i zapadne Srbije, preko Beograda, Šumadije, Pomoravlja i južnog Banata, do istoka zemlje, gde se očekuje od 30 do 50 mm kiše, navodi se u upozorenju.

U upozorenju za područje Beograda navodi se da će danas posle podne i uveče biti nestabilno sa kišom. A u pojedinim delovima grada i sa pljuskovima i grmljavinom uz očekivanu količinu padavina i preko 30 mm kiše za 12 sati.

RHMZ je izdao i upozorenje za područje Srbije na jak i olujni vetar za danas i četvrtak, 19. novembar. Navodeći da će danas u zoni najjačih pljuskova, a sutra krajem dana u većini predela duvati jak i olujni pretežno zapadni i jugozapadni vetar.

Zajecaronline/N. S.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni. Sve ukazuje na to da će 10. decembar biti datum koji će ljubitelji narodne muzike dugo pamtiti. Pre svega zato što ih očekuje veče puno emocija, nostalgije i najvećih hitova koje će zajedno pevati sa Miroslavom Ilićem.