SKUPŠTINA SE KONSTITUIŠE: Pajić upozorava na opstrukcije SNS-a, rešenje je u brzoj dinamici!

Konstitutivna sednica Narodne skupštine se održala. Dnevni red predviđa potvrđivanje mandata narodnih poslanika, izbor predsednika i potpredsednika Skupštine, kao i druge tehničke tačke.

Bivši narodni poslanik i član Pokreta slobodnih građana (PSG) Vladimir Pajić u razgovoru za IZLAZ.com rekao je da očekuje pokušaje opstrukcije poslanika Srpske napredne stranke (SNS). Ali da se rešenje za opstrukcije nalazi u brzoj dinamici zasedanja.

Sednica je nastavak jučerašnjeg zasedanja na kome su potvrđeni mandati svih 250 poslanika novog saziva. A Studentska lista ima apsolutnu većinu od 140 mesta dok SNS prelazi u opoziciju sa 103 poslanika.

Juče je Aleksandar Vučić govorio više od dva sata, što je dodatno usporilo rad. A danas se bira predsednik parlamenta među kandidatima Aleksandrom Čupićem i Stojanom Radenovićem.

Pajić smatra da će SNS pokušavati da koči rad nove većine, ali da brza procedura i jasna dinamika mogu da spreče takve pokušaje.

Konstituisanjem Skupštine počeo je da teče rok od 90 dana za formiranje nove Vlade.

Zajecaronline/Izlaz/N. S.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni. Sve ukazuje na to da će 10. decembar biti datum koji će ljubitelji narodne muzike dugo pamtiti. Pre svega zato što ih očekuje veče puno emocija, nostalgije i najvećih hitova koje će zajedno pevati sa Miroslavom Ilićem.