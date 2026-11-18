Goran Vesić dobio opomenu jer nije prijavio stan Agenciji za sprečavanje korupcije

Agencija za sprečavanje korupcije izrekla je opomenu Goranu Vesiću, bivšem ministru građevine i jednom od optuženih za pad nadstrešnice u Novom Sadu kada je poginulo 16 osoba, jer joj nije prijavio da je protekle godine postao vlasnik stana, otkriva KRIK. Ovaj stan ranije je pripadao njegovom rođenom bratu, kako je pisao ranije KRIK.

Goran Vesić je, kako je KRIK ranije otkrio, u prethodnih godinu dana postao vlasnik stana na Vračaru vrednog više od pola miliona evra. Dokumenta koja poseduje KRIK pokazuju da je stan pre toga bio u vlasništvu njegovog rođenog brata Zorana.

Agencija za sprečavanje korupcije sprovela je vanrednu kontrolu Vesićeve imovine i utvrdila da on nije u zakonskom roku prijavio da je postao vlasnik ovog stana i zbog toga ga kaznila.

„Goranu Vesiću, koji je ranije vršio javnu funkciju ministra u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Agencija je izrekla meru opomene”, rečeno je iz Agencije za KRIK.

Goran Vesić dobio opomenu jer nije prijavio stan Agenciji za sprečavanje korupcije

Ovaj stan i dalje nije u Vesićevoj imovinskoj karti koja je objavljena na sajtu Agencije. Prema podacima o njegovoj imovini objavljenim u martu 2025, Vesić je prijavio da poseduje samo trosobni stan od 112 metara kvadratnih koji je nasledio 2003. godine. Nije poznato gde je stan s obzirom da u katastru nijedna nekretnina ove površine nije upisana na njegovo ime.

Vesić je bio ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture u trenutku kad je 1. novembra 2024. godine na Železničkoj stanici u Novom Sadu pala nadstrešnica koja je usmrtila 16 osoba. Među prvima je izjavio da nadstrešnica nije bila rekonstruisana, što se brzo ispostavilo kao netačno.

Nekoliko dana kasnije Vesić je pod pritiskom javnosti podneo ostavku rekavši da ne prihvata krivicu za nesreću, ali da ostavku podnosi kao „odgovoran čovek”.

Krajem novembra 2024. je priveden i protiv njega je pokrenuta istraga pred tužilaštvom u Novom Sadu. U ovom slučaju je, posle više preokreta, ipak optužen, ali suđenje još nije počelo.

Zajecaronline/KRIK/N. S.

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