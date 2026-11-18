Novi udarac: Računi kompanije Alta Group u blokadi pet dana
Računi kompanije Alta Group, vlasnika Alta banke u stečaju, blokirani su od 13. novembra. Prema izvodu iz registra dužnika u prinudnoj naplati Narodne banke Srbije od 18. novembra, ukupan iznos blokade je 676.369.321,01 dinar.
U registru NBS evidentirano je pet dana tekuće blokade. Kompanija je početkom novembra već bila u jednodnevnoj blokadi, od 3. do 4. novembra.
Registar tako beleži ukupno šest dana blokade u poslednjih pet godina.
Narodna banka Srbije iznos blokade prikazuje bez kamate i ažurira ga svakog radnog dana na sat vremena, od 9 do 17 časova.
Alta Group ima ukupno 126 računa u osam domaćih banaka. Među računima izuzetim od blokade su namenski računi za isplatu naknada zaposlenima na bolovanju.
Novi udarac: Računi kompanije Alta Group u blokadi pet dana
U registru NBS 18. novembra evidentirana je blokada računa kompanije Alta Group u iznosu od 676.369.321,01 dinar.
Zaječaronline/Blic/M.M.
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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!
Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.
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Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni. Sve ukazuje na to da će 10. decembar biti datum koji će ljubitelji narodne muzike dugo pamtiti. Pre svega zato što ih očekuje veče puno emocija, nostalgije i najvećih hitova koje će zajedno pevati sa Miroslavom Ilićem.
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