Novi udarac: Računi kompanije Alta Group u blokadi pet dana

Računi kompanije Alta Group, vlasnika Alta banke u stečaju, blokirani su od 13. novembra. Prema izvodu iz registra dužnika u prinudnoj naplati Narodne banke Srbije od 18. novembra, ukupan iznos blokade je 676.369.321,01 dinar.

U registru NBS evidentirano je pet dana tekuće blokade. Kompanija je početkom novembra već bila u jednodnevnoj blokadi, od 3. do 4. novembra.

Registar tako beleži ukupno šest dana blokade u poslednjih pet godina.

Narodna banka Srbije iznos blokade prikazuje bez kamate i ažurira ga svakog radnog dana na sat vremena, od 9 do 17 časova.

Alta Group ima ukupno 126 računa u osam domaćih banaka. Među računima izuzetim od blokade su namenski računi za isplatu naknada zaposlenima na bolovanju.

Novi udarac: Računi kompanije Alta Group u blokadi pet dana

U registru NBS 18. novembra evidentirana je blokada računa kompanije Alta Group u iznosu od 676.369.321,01 dinar.

Zaječaronline/Blic/M.M.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!