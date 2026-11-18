Studentska lista najavila je uvođenje progresivnog oporezivanja zarada kao deo svoje ekonomske platforme, uz obećanje da će reforma poreskog sistema doneti veće plate građanima sa najnižim primanjima.

Prema najavama, cilj je da se smanji poresko opterećenje za one sa manjim platama. Dok bi viši porez plaćali oni sa većim primanjima. Što bi, prema njihovim rečima, omogućilo pravedniju raspodelu i rast neto zarada najugroženijih.

U Studentskom planu, u delu „Privreda i finansije“, ocenjuje se da najsiromašniji građani u Srbiji plaćaju nesrazmerno visoke dažbine državi zbog akcizne robe, čije se oporezivanje, kako podsećaju, obračunava prema količini, a ne prema primanjima građana.

Studentska lista najavljuje progresivno oporezivanje: Da li će poreska reforma zaista doneti veće plate građanima sa najnižim primanjima?

Kritičari se pitaju da li će takva reforma zaista rezultirati većim platama ili će doneti dodatne troškove i komplikacije u sistemu. Dok Studentska lista insistira da je ovo ključni korak ka ekonomskoj pravdi i boljem standardu.

Zajecaronline/N1/N. S.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni. Sve ukazuje na to da će 10. decembar biti datum koji će ljubitelji narodne muzike dugo pamtiti. Pre svega zato što ih očekuje veče puno emocija, nostalgije i najvećih hitova koje će zajedno pevati sa Miroslavom Ilićem.