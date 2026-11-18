KIŠA PARA ZA DEUS: RTS koristio istu agenciju kao Maja Gojković, karte za Japan skoro tri puta skuplje od zvanične cene!

Deus Deorum osnovan je 22.11.2023. RTS je 25.12.2023, posle 33 dana, doneo odluku o dodeli posla grupi Special Travel Agency + Deus Deorum: 35 miliona dinara bez PDV-a.

Ugovor je evidentiran 09.01.2024. Ovo nije tvrdnja da je ceo iznos isplaćen Deusu.

Faktura TUR2025-569 za Japan:

sedam voznih karata Osaka–Tokio, 08.06.2025, po 30.600 dinara. Zvanični Smart EX cenovnik iz 2025. za jedan smer Shin-Osaka–Tokyo: obična rezervisana Nozomi karta 14.520 jena (10.481 dinar), Green 19.390 jena (13.997 dinara), po NBS kursu na dan fakture 22.05.2025.

To je 2,92 puta obična, odnosno 2,19 puta Green javna tarifa. Stvarna klasa, nabavni računi, kurs kupovine i eventualne dodatne usluge nisu potvrđeni; moguće su sezonske doplate. Poređenje nije dokaz iznosa preplate, zarade ili krivičnog dela.

Presek Portala 17.11.2026: 55 različitih postupaka sa odlukama o dodeli, 54 evidentirana ugovora. Samostalno ili sa partnerima.

Brojevi se ne sabiraju; nisu dokaz ukupnog iznosa isplata niti potpuni popis svih poslovnih prihoda.

Pokrajinska vlada navodi da su putovanja organizovana u skladu sa propisima.

Zajecaronline/gradgovori/N. S.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni. Sve ukazuje na to da će 10. decembar biti datum koji će ljubitelji narodne muzike dugo pamtiti. Pre svega zato što ih očekuje veče puno emocija, nostalgije i najvećih hitova koje će zajedno pevati sa Miroslavom Ilićem.