SNS ima poslanika manje! Marko Korać napustio poslaničku grupu “Srbija pobeđuje” i ide samostalno! Počelo osipanje naprednjaka?

Poslanik Marko Korać, koji je izabran na listi Srpske napredne stranke, neće biti deo poslaničke grupe „Srbija pobeđuje“, već će delovati kao samostalni poslanik, pokazuju podaci sa sajta Narodne skupštine. Pored Koraćevog imena naveden je podatak da je izabran na listi „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“, ali takođe piše i da je među poslanicima koji nisu deo poslaničkih grupa.

Uz to, na sajtu Skupštine stoji da poslanička grupa „Aleksandar Vučić – Srbija pobeđuje“ ima 102 poslanika. Ova vest dolazi u trenutku kada se tek formira novi saziv parlamenta nakon izbora na kojima je Studentska lista osvojila većinu, a SNS prešao u opoziciju.

Na ovu promenu prvi je ukazao politikolog Aleksandar Ivković u objavi na društvenoj mreži, uz ogradu da bi mogla biti reč o grešci.

Međutim, podaci su ostali nepromenjeni i 20 sati nakon njegove objave, što ukazuje na mogućnost da je reč o stvarnom napuštanju poslaničke grupe.

Koraćevo ime nalazi se na spisku poslanika koji nisu članovi nijedne poslaničke grupe, iako je izabran na listi „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“.

SNS ima poslanika manje! Marko Korać napustio poslaničku grupu “Srbija pobeđuje” i ide samostalno! Počelo osipanje naprednjaka?

Istovremeno, prema podacima parlamenta, poslanička grupa „Aleksandar Vučić – Srbija pobeđuje“ ima 102 člana.

Marko Korać, ekonomista sa Palilule, rođen je 1994. godine i, prema trenutno dostupnim podacima Skupštine, prvi je poslanik koji je napustio ovu poslaničku grupu.

Zaječaronline/N1/M.M.

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