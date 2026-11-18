Nezapamćeno nevreme u Smederevu: Gradski trg pliva u vodi!
Nezapamćeno nevreme pogodilo je Smederevo danas u popodnevnim časovima.
Kako se može videti na snimcima koje je objavio 192, centralni gradski trg u Smederevu u potpunosti je poplavljen. Vozila doslovno plivaju u vodi nakon jakog pljuska koji se sručio na ovaj grad.
Podsećamo, jako nevreme pogodilo je nekoliko delova Srbije danas, a poplavljene ulice mogu se videti u mnogim krajevima Beograda.
Zbog nevremena ranije danas se hitno oglasio i MUP koji je izdao upozorenje za vozače.
RHMZ je takođe upalio najviši stepen upozorenja zbog nevremena koje hara Srbijom.
– Posle podne i uveče očekuju se obilne padavine i to u oblasti od južne Bačke, Srema i zapadne Srbije, preko područja Beograda, Šumadije, Pomoravlja i južnog Banata, do istoka zemlje, gde može pasti od 30 do 50 mm kiše, lokalno i više – navodi RHMZ.
Nezapamćeno nevreme u Smederevu: Gradski trg pliva u vodi!
U Beogradu će takođe biti nestabilno, povremeno sa kišom, a posle podne ima uslova i za pljuskove sa grmljavinom.
– Veća količina padavina očekuje se u drugom delu dana, lokalno i više od 30 mm kiše za 12 sati – kažu u RHMZ.
Zaječaronline/Blic/M.M.
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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!
Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.
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Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni. Sve ukazuje na to da će 10. decembar biti datum koji će ljubitelji narodne muzike dugo pamtiti. Pre svega zato što ih očekuje veče puno emocija, nostalgije i najvećih hitova koje će zajedno pevati sa Miroslavom Ilićem.
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