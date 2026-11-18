Nezapamćeno nevreme u Smederevu: Gradski trg pliva u vodi!

Nezapamćeno nevreme pogodilo je Smederevo danas u popodnevnim časovima.

Kako se može videti na snimcima koje je objavio 192, centralni gradski trg u Smederevu u potpunosti je poplavljen. Vozila doslovno plivaju u vodi nakon jakog pljuska koji se sručio na ovaj grad.

Podsećamo, jako nevreme pogodilo je nekoliko delova Srbije danas, a poplavljene ulice mogu se videti u mnogim krajevima Beograda.

Zbog nevremena ranije danas se hitno oglasio i MUP koji je izdao upozorenje za vozače.

RHMZ je takođe upalio najviši stepen upozorenja zbog nevremena koje hara Srbijom.

– Posle podne i uveče očekuju se obilne padavine i to u oblasti od južne Bačke, Srema i zapadne Srbije, preko područja Beograda, Šumadije, Pomoravlja i južnog Banata, do istoka zemlje, gde može pasti od 30 do 50 mm kiše, lokalno i više – navodi RHMZ.

Nezapamćeno nevreme u Smederevu: Gradski trg pliva u vodi!

U Beogradu će takođe biti nestabilno, povremeno sa kišom, a posle podne ima uslova i za pljuskove sa grmljavinom.

– Veća količina padavina očekuje se u drugom delu dana, lokalno i više od 30 mm kiše za 12 sati – kažu u RHMZ.

Zaječaronline/Blic/M.M.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!