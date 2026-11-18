FK Zvezda: U subotu humanitarna akcija prikupljanja hrane za napuštene životinje

Fudbalski klub Crvena zvezda saopštio je da poziva sve navijače da se u subotu, 21. novembra, pred utakmicu 16. kola Superlige Srbije protiv Radnika iz Surdulice, koja počinje u 14 časova na stadionu “Rajko Mitić”, priključe humanitarnoj akciji prikupljanja hrane za napuštene pse i mačke.

“Nakon uspešno realizovane prve akcije prikupljanja pomoći na utakmici protiv Inter Eskaldesa, kada je prikupljena hrana donirana organizaciji ‘Humanost za šape’, Crvena zvezda nastavlja ovu humanitarnu inicijativu. Sa ciljem da i ovoga puta, uz podršku svojih navijača, obezbedi značajnu pomoć organizacijama koje brinu o napuštenim životinjama”, navodi se na zvaničnom sajtu kluba.

Kutije za donacije i ovoga puta biće postavljene na istočnoj i zapadnoj tribini stadiona “Rajko Mitić”. Svi će posetioci imati priliku da doniraju hranu za napuštene pse i mačke.

Hrana koja bude prikupljena u okviru ove akcije takođe će biti prosleđena organizaciji koja se bavi zaštitom i brigom o napuštenim životinjama”, objavila je Zvezda.

“Predstojeći zimski meseci donose dodatne izazove za napuštene životinje, koje se svakodnevno suočavaju sa hladnoćom, nedostatkom hrane i toplog skloništa. Psima i mačkama bez doma u ovom periodu potrebna je posebna pažnja. A naša podrška može im značajno olakšati svakodnevnicu. Svaki obrok i svaki vid pomoći predstavljaju važan korak ka tome da hladne dane dočekaju u boljim uslovima”, naveli su “crveno-beli”.

Zvezda je pozvala sve navijače da u subotu pre početka utakmice izdvoje malo vremena i pridruže se ovoj akciji

“Svaka donacija, bez obzira na količinu, predstavljaće dragocenu pomoć. I doprineti tome da napuštenim životinjama predstojeći zimski dani budu makar malo lakši i topliji. Crvena zvezda je kroz dosadašnje akcije uvek pokazivala snažnu posvećenost društveno odgovornom delovanju. Uvereni smo da ćemo i protiv Radnika, uz podršku naših navijača, zajedničkim snagama doprineti boljim uslovima i sigurnijem životu napuštenih životinja”, zaključuje se u saopštenju Crvene zvezde.

Zajecaronline/Tanjug/N. S.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni. Sve ukazuje na to da će 10. decembar biti datum koji će ljubitelji narodne muzike dugo pamtiti. Pre svega zato što ih očekuje veče puno emocija, nostalgije i najvećih hitova koje će zajedno pevati sa Miroslavom Ilićem.