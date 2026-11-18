Jako nevreme pogodilo je Beograd ovog popodneva.
Kiša je ponovo počela da pada nešto posle 14 časova, a nepun sat kasnije prerasla je u oluju.
Pljusak je zasuo prestonicu i za tili čas mnoge njene ulice pretvorio u reke.
Mrak se spustio na Beograd oko 15.30, ali ga osvetljavaju munje. Pucanje gromova odjekuje u svim delovima grada.
Jasno, kao i uvek, kiša je izazvala saobraćajni kolaps na većini velikih saobraćajnica.
Primera radi, u Bulevaru kralja Aleksandra vozila mile, a tramvaji uopšte ne rade.
Velike gužve su i na Gazeli, na Trgu Nikole Pašića, na Pančevačkom mostu, u Bulevaru despota Stefana…
Zaječaronline/Kurir/M.M.
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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!
Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.
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Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni. Sve ukazuje na to da će 10. decembar biti datum koji će ljubitelji narodne muzike dugo pamtiti. Pre svega zato što ih očekuje veče puno emocija, nostalgije i najvećih hitova koje će zajedno pevati sa Miroslavom Ilićem.
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