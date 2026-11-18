Jako nevreme pogodilo je Beograd ovog popodneva.

Kiša je ponovo počela da pada nešto posle 14 časova, a nepun sat kasnije prerasla je u oluju.

Pljusak je zasuo prestonicu i za tili čas mnoge njene ulice pretvorio u reke.

Mrak se spustio na Beograd oko 15.30, ali ga osvetljavaju munje. Pucanje gromova odjekuje u svim delovima grada.

Jasno, kao i uvek, kiša je izazvala saobraćajni kolaps na većini velikih saobraćajnica.

Primera radi, u Bulevaru kralja Aleksandra vozila mile, a tramvaji uopšte ne rade.

Velike gužve su i na Gazeli, na Trgu Nikole Pašića, na Pančevačkom mostu, u Bulevaru despota Stefana…

Zaječaronline/Kurir/M.M.

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