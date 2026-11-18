Uhapšen Vučićev pomilovani nasilnik: Za Gorskim Matovićem bila raspisana poternica zbog pretnji smrću građanima tokom izbora!

Gorski Matović, za kojim je bila raspisana potraga zbog pretnji smrću građanima u Novom Sadu tokom izbornog dana, uhapšen je danas, saopštilo je Osnovno javno tužilaštvo (OJT) u Novom Sadu. OJT je saopštio da je Matović lišen slobode i da mu je određeno zadržavanje do 48 časova zbog osnova sumnje da je izvršio krivično delo ugrožavanje sigurnosti. Prema navodima iz saopštenja, Matović će u navedenom roku biti doveden i saslušan kod postupajućeg javnog tužioca.

Matović je 25. oktobra, na dan parlamentarnih izbora, primećen u Novom Sadu, na Novom naselju gde je vređao i psovao građane. Nakon što su građani pozvali policiju, policajci su ga smirivali, a potom je sa njima otišao do službenih automobila i ušao u jedan od njih. Nije imao lisice na rukama. Gorski Matović je jedan od 49 osoba koje je bivši predsednik Srbije Aleksandar Vučić pomilovao poslednjeg dana svog mandata. Pomilovanje se odnosilo na postupak zbog nasilničkog ponašanja na javnom skupu, nakon napada na studente ispred Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu.

Uhapšen Vučićev pomilovani nasilnik: Za Gorskim Matovićem bila raspisana poternica zbog pretnji smrću građanima tokom izbora!

Hapšenje jednog od pomilovanih podiže nova pitanja o posledicama Vučićevih odluka i o tome da li će pravda sada stići one koji su ostali zaštićeni do poslednjeg dana mandata.

Zaječaronline/Izlaz/M.M.

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