SZO: Neke supstance u igračkama, šminki, odeći opasne po zdravlje

Supstance poznate kao endokrini disruptori prisutne su u proizvodima poput igračaka, šminke, građevinskog materijala, odeće. One predstavljaju globalnu i rastuću pretnju po ljudsko zdravlje i životnu sredinu, upozorava se u najnovijem izveštaju Programa Ujedinjenih nacija za životnu sredinu i Svetske zdravstvene organizacije (SZO).

Ove supstance utiču na endokrini sistem tako što oponašaju ili blokiraju delovanje hormona. A istraživanja su ukazala na sve jasnije veze između ovih supstanci i širokog spektra oboljenja, preneo je danas “Figaro”. Kako se navodi, na osnovu 14-godišnjeg istraživanja objavljenog u utorak uveče, procenjuje se da troškovi po zdravlje i životnu sredinu, koji se dovode u vezu sa ovim supstancama, premašuju bilion dolara godišnje.

Do danas je identifikovano oko hiljadu endokrinih disruptora. Ali stručnjaci ističu da mnoge hemikalije nisu adekvatno proučene i da su njihovi efekti i dalje nepoznati.

SZO: Neke supstance u igračkama, šminki, odeći opasne po zdravlje

U analizi koja je obuhvatila hiljade studija o supstancama kao što su bisfenoli, ftalati i parabeni ističe se da su naučni dokazi jasni. A postojeći propisi vezani za njihovu upotrebu “neujednačeni i nedovoljni”.

Analiza je pokazala da ove supstance utiču na oboljenja endokrinog sistema i probleme sa reproduktivnim zdravljem, poput smanjene proizvodnje spermatozoida. Istovremeno, sve je više dokaza koji ukazuju da one utiču i na dijabetes tipa 2 i astmu.

Kako se navodi, dokazi koji se tiču kardiovaskularnih bolesti još uvek su u fazi prikupljanja.

Profesorka nauka o zdravlju životne sredine na Univerzitetu Masačusets u Amherstu, Lora Vandenberg, upozorila je da je rizik veliki. Jer su endokrini disruptori prisutni svuda i mogu da utiču na zdravlje čak i u veoma niskim koncentracijama.

Među najugroženijim grupama nalaze se radnici u hemijskoj industriji i sektoru reciklaže, naročito u zemljama sa slabom regulativom.

“Moramo da zaustavimo rast proizvodnje plastike, smanjimo izloženost endokrinim disruptorima i zabranimo one najopasnije”, zaključila je jedna od autorki studije i profesorka na Univerzitetu Stanford, Trejsi Vudraf.

Zajecaronline/Tanjug/N. S.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni. Sve ukazuje na to da će 10. decembar biti datum koji će ljubitelji narodne muzike dugo pamtiti. Pre svega zato što ih očekuje veče puno emocija, nostalgije i najvećih hitova koje će zajedno pevati sa Miroslavom Ilićem.