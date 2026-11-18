NASA: Vojadžer 1 dostigao istorijsku prekretnicu – udaljen jedan svetlosni dan od Zemlje

Američka svemirska agencija NASA saopštila je da je sonda Vojadžer 1 dostigla udaljenost od jednog svetlosnog dana od Zemlje.

A to je distanca koju do sada nije savladao nijedan objekat koji je napravio čovek.

Robotska letelica, lansirana 1977. godine, prešla je oko 26 milijardi kilometara, preneo je Rojters. Projekt menadžer misije Suzan Dod ocenio je da niko nije očekivao da će Vojadžer ostvariti taj podvig. Sonda trenutno leti brzinom od skoro 61.000 kilometara na sat. A spoljnu granicu Sunčevog sistema prešla je još 2012. godine.

Njen blizanac, Vojadžer 2, lansiran je iste godine, a u međuzvezdani prostor ušao je 2018. godine.

Predstavnici NASA navode da bi nedavne mere uštede energije mogle da obezbede da obe letelice ostanu u komunikaciji sa Zemljom još tri do četiri godine.

Krajnji cilj misije ostaje naučni rad, uz dovoljno snage da instrumenti rade i tokom predstojeće 50. godišnjice lansiranja.

Sonda svakog dana nastavlja da šalje dragocena merenja magnetnih polja, kosmičkih zraka i plazmatskih talasa.

“Naučnici sa uzbuđenjem prate uticaje Sunca, snažne solarne oluje i koronalna izbacivanja mase koja dopiru do same sonde”, piše u saopštenju.

Ostaje otvoreno pitanje gde se tačno završava solarni uticaj i počinje netaknuti međuzvezdani prostor. A stručnjaci se nadaju da će Vojadžer potrajati dovoljno dugo da na njega odgovori.

Zajecaronline/Tanjug/N. S.

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