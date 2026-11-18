Avio kompanija ” Er Srbija” obavestila je javnost da se, usled nepovoljnih vremenskih uslova u Beogradu, tokom popodneva i večeri mogu očekivati kašnjenja i poremećaji u redovnom saobraćaju.

U saopštenju je navedeno da “vremenske neprilike utiču i na određene aktivnosti zemaljskog opsluživanja, uključujući procese ukrcavanja i iskrcavanja putnika, kao i isporučivanje prtljaga, zbog čega su moguća dodatna operativna odstupanja”.

Ta avio kompanija je izrazila žaljenje zbog eventualnih neprijatnosti koje ovakve okolnosti mogu izazvati.

“Nadležne službe preduzimaju sve raspoložive mere kako bi se, uz očuvanje najviših bezbednosnih standarda, uticaj na putnike sveo na najmanju moguću meru i saobraćaj odvijao što je moguće redovnije”, dodaje se.

Za više informacija, putnici se mogu obratiti Kontakt centru Er Srbije na broj 0800 111 528 iz Srbije, odnosno na +381 11 311 21 23 iz inostranstva, posetiti airserbia.com ili naloge Er Srbije na društvenim mrežama.

Zaječaronline/Beta/M.M.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni. Sve ukazuje na to da će 10. decembar biti datum koji će ljubitelji narodne muzike dugo pamtiti. Pre svega zato što ih očekuje veče puno emocija, nostalgije i najvećih hitova koje će zajedno pevati sa Miroslavom Ilićem.