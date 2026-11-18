Kandidat Studentske liste za predsednika Narodne skupštine Aleksandar Čupić obratio se nakon drugog dana konstitutivne sednice. Najavio je da će podneti izveštaj o svojoj imovini Agenciji za sprečavanje korupcije.

– Podneću izveštaj o imovini i dati priliku svima koji su me klevetali da mi se izvinu – poručio je Čupić.

On je istakao da je ponosan što je sve u životu postigao svojim radom i da će izveštaj podneti u skladu sa zakonom, kao i po završetku funkcije.

Čupić je ocenio da je tokom sednice bilo mnogo povreda poslovnika, ličnih obraćanja i uvreda. A da se na njih uglavnom ne reaguje. Dodao je da je Aleksandar Vučić za dva dana govorio skoro pet sati. I da će, ako bude izabran za predsednika Skupštine, prestati sa takvom praksom vođenja sednica.

Čupić je rekao da se bivša vlast još nije pomirila sa realnošću i da je zadovoljan što je sačuvao mir uprkos napadima.

– Ako živite u istini i suočite se sa neistinom, to je blagoslov, jer su blaženi oni na koje svedoče lažno – poručio je.

Na pitanja o navodima Vučića i Biljane Pantić Pilje o nekretninama, rekao je da neće komentarisati lično, već će se pozvati na zakon i izveštaj.

Zaječaronline/Mondo/M.M.

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