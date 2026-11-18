Kandidat Studentske liste za predsednika Narodne skupštine Aleksandar Čupić obratio se nakon drugog dana konstitutivne sednice. Najavio je da će podneti izveštaj o svojoj imovini Agenciji za sprečavanje korupcije.
– Podneću izveštaj o imovini i dati priliku svima koji su me klevetali da mi se izvinu – poručio je Čupić.
On je istakao da je ponosan što je sve u životu postigao svojim radom i da će izveštaj podneti u skladu sa zakonom, kao i po završetku funkcije.
Čupić je ocenio da je tokom sednice bilo mnogo povreda poslovnika, ličnih obraćanja i uvreda. A da se na njih uglavnom ne reaguje. Dodao je da je Aleksandar Vučić za dva dana govorio skoro pet sati. I da će, ako bude izabran za predsednika Skupštine, prestati sa takvom praksom vođenja sednica.
Čupić je rekao da se bivša vlast još nije pomirila sa realnošću i da je zadovoljan što je sačuvao mir uprkos napadima.
– Ako živite u istini i suočite se sa neistinom, to je blagoslov, jer su blaženi oni na koje svedoče lažno – poručio je.
Na pitanja o navodima Vučića i Biljane Pantić Pilje o nekretninama, rekao je da neće komentarisati lično, već će se pozvati na zakon i izveštaj.
Zaječaronline/Mondo/M.M.
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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!
Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.
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Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni. Sve ukazuje na to da će 10. decembar biti datum koji će ljubitelji narodne muzike dugo pamtiti. Pre svega zato što ih očekuje veče puno emocija, nostalgije i najvećih hitova koje će zajedno pevati sa Miroslavom Ilićem.
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